Масса официально подписал с «Уильямсом» контракт на один год

Команда «Уильямс» официально объявила о подписании нового контракта с Фелипе Массой. Соглашение рассчитано на один год, сообщает motorsport.

В прошлом году Масса объявил, что завершит карьеру в конце сезона, однако по окончании чемпионата пересмотрел свое решение после просьбы руководства «Уильямса» возобновить выступления. В «Уильямсе» решили обратиться к Массе после того, как Валттери Боттас получил предложение перейти в «Мерседес» и занять место Нико Росберга.

Ожидается, что официально о переходе Боттаса в «Мерседес» будет объявлено сегодня.