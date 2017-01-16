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    Масса официально подписал с «Уильямсом» контракт на один год

    Теги переходы Фелипе Масса Уильямс Формула-1

    Команда «Уильямс» официально объявила о подписании нового контракта с Фелипе Массой. Соглашение рассчитано на один год, сообщает motorsport.

    В прошлом году Масса объявил, что завершит карьеру в конце сезона, однако по окончании чемпионата пересмотрел свое решение после просьбы руководства «Уильямса» возобновить выступления. В «Уильямсе» решили обратиться к Массе после того, как Валттери Боттас получил предложение перейти в «Мерседес» и занять место Нико Росберга.

    Ожидается, что официально о переходе Боттаса в «Мерседес» будет объявлено сегодня.

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