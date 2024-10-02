«Меня называют Бенджамином Баттоном». Наш бегун выиграл Берлинский марафон в категории 55+

В Берлине прошел традиционный марафон – один из самых престижных в мире.

У профессионалов победили эфиопы Тигист Кетема (2:16.42) и Милкеса Мингеша (2:03.17), а вот в категории 55+ первым финишировал наш Александр Роготень .

Для него это вторая победа в Берлине подряд – в прошлом году взял категорию 50-54, а теперь, спустя неделю после дня рождения, забрал и следующий возраст с личным рекордом 2:24.05.

Роготень – удивительный спортсмен:

● Начал бегать только в 45 лет, до этого фактически не занимался;

● Сочетает спорт с работой в банке, при этом бежит не сильно медленнее куда более молодых профессионалов;

● Готовится в одиночку, по собственной системе интуитивных тренировок.

Мы с ним поговорили.

Сколько стоит поездка в Берлин на марафон? А бежать под флагом там можно?

– Как прошел ваш бег?

– Я стартовал из кластера А, но все равно первый километр пришлось выбираться из толкучки. Почему-то очень часто вперед встают люди, которые не готовы быстро бежать. Первый километр получился за 3:38, на целых 13 секунд медленнее, чем было в прошлом году.

Но потом вклинился в большую группу бегунов и с ними работал в темпе примерно по 3:25. Чем хорош Берлин – всегда можно найти группу на свой темп, а вместе и тяготы марафона переносятся легче.

Я первую половину всегда бегу сдержанно, на второй начинаю добавлять. Для возрастного бегуна это оптимально. В итоге у меня негативный сплит, первая половинка была за 1:12.29, вторая – почти на минуту быстрее.

Еще было забавно: поднялся сильный ветер, и мой нагрудный номер дважды чуть не улетел. Видимо, расстегнулась булавка. А к номеру же прикреплен чип, без него не засчитают результат. Пытался закрепить на ходу, но километра три просто держал номер в руках.

– Пояс для номера вы не используете?

– Нет, не люблю ничего лишнего. Многие еще бегают с патронташами для гелей, а у меня два геля в кармане, и все. Мне достаточно: съедаю гель минут за 30 до старта, потом на 12-м километре и на 26-м. Дальше только пью и надеюсь на силу воли.

– Почему вы из раза в раз возвращаетесь именно на Берлинский марафон?

– Я здесь стартовал уже четыре раза, впервые пробежал в 2017-м. Помню, еще когда не занимался бегом, а случайно бывал в Берлине или Франкфурте во время марафонов, поражался: люди старше меня, бегут уже какой-нибудь 30-й километр, а у них лица счастливые. И вот спустя года три-четыре я оказался на их стороне и все прочувствовал.

Немецкий марафон – это быстрая трасса, хорошая организация. В Москве я тоже бегал, но у нас трасса намного сложнее: много подъемов, после 34-го км – набережная с сильным ветром. Показать хороший результат в таких условиях мегасложно.

Плюс есть важный психологический момент.

Московский марафон – домашний, проехал три станции метро, пробежал и вернулся. В Берлине же подготовка к забегу начинается с аэропорта. Ты летишь на одном самолете, на другом, видишь толпы бегунов, заселяешься в гостиницу... Организм автоматически фокусируется, готовится к взрыву. Так гораздо больше драйва, эмоций.

– Сложно организовать участие в Берлинском марафоне в нынешних условиях?

– Я давно знал, что в 2024-м побегу в Берлине, потому что за прошлогоднюю победу в возрастной группе мне подарили бесплатный слот.

Самое сложное – получить визу. Мне повезло, у нас с женой была открыта французская. Но знаю, что многие столкнулись со сложностями. Тут как повезет.

Добраться, в целом, не проблема. Я выбрал более бюджетный вариант через Анталию, есть чуть подороже через Белград. Билеты брал месяца за четыре, пытался ловить выгодные предложения. В общей сложности все сегменты обошлись примерно в 75 тысяч с человека без багажа.

Отель мы выбрали рядом с железнодорожным вокзалом, чтобы удобно было добираться до старта. Если в обычные дни он стоит вполне приемлемые 60-70 евро в сутки, то в дни марафона цена взлетает в четыре-пять раз. В итоге мы за две ночи отдали 800 евро.

– Вы бежали под российским флагом или в нейтральном статусе?

– В Берлин приехало очень много наших любителей, если не ошибаюсь, несколько сотен человек. И у всех в протоколе стояло «Россия». Отношение прекрасное, никаких вопросов к нам не было.

– Вы впервые стартовали в категории 55+. Там конкуренция меньше?

– Я бегаю довольно давно и соперников в категории «мастерс» знаю. Обратил внимание, что многие, переходя в следующую категорию, буквально за год-два теряют в результате по 5-6 минут и больше. Вроде человек только что бежал 2 часа 25 минут, на следующем марафоне – 2:30, а потом и еще хуже. Видимо, возраст все-таки давит.

Опасения насчет этого у меня были, но пока никаких изменений в организме не заметил. Видимо, еще рано, всего неделя после дня рождения прошла, ха-ха.

– Вы, наоборот, с возрастом только устанавливаете личные рекорды. Как так?

– Меня друзья в шутку называют Бенджамином Баттоном: годы идут, а я становлюсь быстрее. Парадокс, но с другой стороны, ведь я и бегом занялся только после 45. Поэтому и нахожусь на этапе роста. Организм наработал аэробную базу, адаптировался к нагрузкам.

Предыдущий рекорд Берлинского марафона, который я побил, установил голландец 38 лет назад. Он был профессиональным бегуном. Но с тех пор ни в одной категории я не вижу рекорда, который принадлежал бы бывшему профику. После 50 лет уже неважно, бегал ты раньше на топ-уровне или нет. Вопрос в другом: как ты сохранился, какая у тебя мотивация?

Мне вот кажется, что к возрасту нужно относиться проще. Мне многие пишут, что мой пример их вдохновил тоже поверить в то, что цифры в паспорте неважны. Не собираюсь никого агитировать, честно скажу, что марафон – это не про здоровье. Но если есть желание проверить себя, возраст точно не препятствие.

«Бегаю для удовольствия, в комфортном темпе. Профессионалы назвали бы это «мусорными» километрами»

– Как вы совмещаете спорт с работой?

– Я работаю в банке руководителем управления корпоративных коммуникаций. А вообще много лет проработал в деловых медиа, был корреспондентом «Коммерсанта», «Ведомостей»...

Режим у меня стандартный офисный, с 9 до 18, пять дней в неделю. Встаю рано, в 6 утра выхожу на первую тренировку. Она занимает около часа, потом еду на работу, после нее делаю еще одну тренировку минут на 35-40.

Профессионалы назвали бы это «мусорными» километрами. Я бегаю для удовольствия, в комфортном темпе. Хочется ускориться – ускоряюсь, тяжело себя чувствую – замедляюсь. Никакого плана, все решаю по ходу дела. На показателях пульса тоже не зацикливаюсь.

– А как же интервальная работа, темповики и прочие обязательные элементы подготовки?

– Для этого есть выходные. В субботу-воскресенье могу поехать, например, в Крылатское и побегать по холмам, сделать специальную работу.

Но все равно это не такие тренировки, как у профессионалов, когда они падают без сил. Я в жизни так не бегал, даже после марафона не было желания упасть. Перед Берлином я сделал 4 интервальные работы, и все. И то далеко не на тех скоростях, что я бегу марафон.

– Выходных от бега у вас вообще нет?

– Нет, мое главное правило – регулярность. Пропускать тренировки нельзя, я в них нуждаюсь. Я там не расходую силы, а наоборот, подзаряжаюсь.

– Как семья и друзья реагируют на такой график? У вас же почти не остается времени на что-то еще?

– У меня сын уже взрослый, 30 лет, есть внучка. Они, конечно, поддерживают.

Со своими марафонами я узурпировал все отпуска жены. Мы едем туда, где у меня старт, все планируется с учетом этого. Очень ей благодарен, что она все это организует и вдохновляет. Когда думаешь, что любимый человек ради меня сюда приехал, сразу силы появляются.

А если бы Роготень занимался с детства – стал бы олимпийским чемпионом?

– У вас никогда не было тренера?

– К первому марафону тренировался с приложением Polar. Купил часы, они спросили «куда готовитесь?» и выдали программу тренировок. Ну, я ее творчески скорректировал в свою пользу. Допустим, часы говорят бегать два часа, а мне неохота – ну окей, побегаю час.

В детстве я занимался футболом. Когда учился в Новосибирском государственном университете, играл за студенческую команду. Но я маленький, щупленький, для футбола не хватало мощи. И вот после универа бросил и лет 20 ничем не занимался.

В 45 задумался, что стал быстро уставать, тяжеловато работать. А я по образованию историк, люблю все исследовать, проверять гипотезы. Стал читать литературу, изучать вопрос...

Жесткий тренировочный план выматывает. Возможно, кому-то он дает дисциплину, но мне подходит интуитивный бег, по самочувствию. Не будет никакой пользы, если я в полумертвом состоянии стану выполнять чей-то план. Особенно если тренер написал один план на 20 человек, а у каждого ведь свой бэкграунд, вес, МПК (максимальное потребление кислорода – Спортс’‘) и прочее.

Я ни на чем не настаиваю, более того, профессионалы наверняка назовут мою подготовку ересью. Но я как Самоделкин придумал систему, которая подходит лично мне. Не собираюсь ее масштабировать, хотя многие спрашивают. Но вполне возможно, что на другом человеке это не сработает.

– То есть других любителей, как это сейчас модно, вы не тренируете?

– Есть два-три человека, но я для них скорее ментор. Подсказываю, но не пишу никаких планов.

– Через полгода после начала тренировок вы пробежали первый марафон за 3 часа 11 минут – недостижимые для абсолютного большинства любителей цифры. Как это возможно?

– Будете смеяться, но ехал на тот марафон с уверенностью, что разменяю три часа. Я же целых полгода бегаю! Но как говорится, уверенность плюс тренировки – это гораздо лучше, чем только уверенность.

Это было тяжелейшее испытание, последние 10 км бежал в полубреду. Но когда финишировал, ощутил себя как покоритель космоса.

Как получилось такое время? Сам не знаю. Еще через полгода я пробежал второй марафон за 2 часа 56 минут. То есть это не была случайность.

В 2019 году коллега позвал на тестирование на газоанализаторе. Я на тот момент уже сбегал марафон за 2:32, и ему стало интересно: «Что же там такое у тебя внутри?» Посмотрели, никаких фантастических цифр. Единственное, мне было уже за 50, а показатели как у среднестатистического 35-летнего мужчины. Возможно, секрет в этом.

– Вы же наверняка задумывались: а если бы занялись легкой атлетикой в детстве, были бы сейчас олимпийским чемпионом?

– У Юрия Антонова есть песня «Я не жалею ни о чем» – вот и я так отвечу.

Хорошо, что все так сложилось. Вряд ли бы я в те годы смог из Новосибирска пробиться на серьезный уровень. Да и некому было подсказать, что с моей антропометрией нужно бегать, а не играть в хоккей или футбол.

Но для меня сейчас важен KPI – то, что я получаю в результате своих усилий. Если я при относительно небольших инвестициях получаю такой результат – это же круто. И каждый следующий личный рекорд – это как крючок, ты на него подсаживаешься и хочешь залезть еще выше.

– Как вы для себя объясняете беговой бум, который сейчас в России? При том, что профессиональная легкая атлетика в печальном состоянии.

– Конечно, я тоже это вижу. Во всяких каналах спрашивают лишний слот на «десятку», а при этом посмотреть чемпионат России... Да я его и сам смотреть вряд ли стану. Слежу за результатами наших любителей и некоторых профессионалов на шоссе. А в целом легкой атлетикой интересуюсь мало.

Жалко, что у нас с советских времен развалилась система селекции. Раньше были «Кожаный мяч», «Золотая шайба», а сейчас что? Если брать результаты профи на длинных дистанциях, мы очень сильно отстали.

Радует, что хотя бы у любителей все не так. Хотя в Европе бег еще более массовый, в том числе потому, что там лучше условия – везде парки, дорожки. Но по результатам у нас есть очень сильные ребята. Хотя бы тут мы держим марку.

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Фото: East News /HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU / Anadolu via AFP; instagram.com/rogoten_run ; sportograf.com ; Freepik ; личный архив