В Кении, которая тонет в допинге, на допинг больше не тестируют – нет денег. А так можно было?

Кенийское антидопинговое агентство объявило о резком сокращении тестирования. Дело в том, что ему обрезали бюджет: выделили на год всего 155 тысяч долларов вместо требуемых 2,2 млн долларов.

Теперь в стране почти прекратят брать допинг-пробы, а кенийские атлеты рискуют присоединиться к россиянам в списках отстраненных от международных стартов.

Что же случилось?

Кения погрязла в допинге, топ-бегунов там ловят десятками

● В июне этого года парламент Кении принял проект нового бюджета, который предполагал повышение налогов (и соответственно, цен) на жизненно важные продукты: хлеб, масло, сахар – а также мобильные платежи и транспорт.

После этого возмущенные кенийцы вышли на улицы, подожгли здание парламента – власть ввела чрезвычайное положение.

Законопроект в итоге отозвали, а дефицит бюджета пришлось покрывать за счет сокращения инвестиций в социальную сферу. Сюда же попали и расходы на борьбу с допингом.

● Кения столкнулась с масштабной проблемой допинга почти одновременно с Россией, в 2016-м. Тогда Кенийское антидопинговое агентство потеряло статус соответствия из-за проблем с национальным законодательством, а WADA грозило даже оставить местных легкоатлетов без Олимпийских игр в Рио. Под угрозой нужный закон вскоре приняли, на Игры кенийцы поехали.

● Тем не менее, WADA продолжило копать тему кенийского допинга. В 2018-м вышел независимый доклад. Там была впечатляющая статистика: в период с 2014-го по 2018-й положительные допинг-пробы сдали 138 кенийских спортсменов.

Из них только 13% попались на внесоревновательных тестах. Это говорит о том, что тестирования вне соревнований в стране практически не было.

● 91% взятых проб в Кении – это пробы бегунов на длинные дистанции. 95% допинговых случаев принадлежат им же. Только в 2020-м за допинг дисквалифицировали 9 кенийских бегунов. В их числе – экс-рекордсмен мира в полумарафоне Абрахам Киптум , чемпион мира в беге на 1500 метров Элайя Манангои, победитель Лондонского марафона-2017 Дэниэл Ванджиру , бронзовый призер Лондона-2012 Уилсон Кипсанг .

● За последние три года допинговые дисквалификации получили 78 кенийцев. Только в июне кенийское антидопинговое агентство пожизненно отстранило бегунью Беатрис Торойтич (личный рекорд на марафоне – 2:27:41, это быстрее всех в России), и на 6 лет забанило рекордсмена мира в беге на 10 км по шоссе Ронекса Кипруто.

И в такой стране вот-вот прекратится допинг-тестирование, серьезно?

Коу нужно будет решить судьбу кенийцев. Или он теперь слишком занят?

Несмотря на масштабные проблемы, до сих пор WADA выражало поддержку обновленному Антидопинговому агентству Кении и утверждало, что все допинг-случаи – частная инициатива, а не государственная система фальсификации.

Но что же будет теперь?

«Мы не способны выполнять наши обязательства и рискуем потерять статус соответствия WADA, – признал глава кенийского НДО Даниэль Макдвалло. – Призываю государственных чиновников вернуть нам финансирование и пересмотреть бюджет на расходы агентства, чтобы защитить спортсменов».

Если ничего не изменится, Кения действительно быстро потеряет статус соответствия. На Играх-2024 в Париже кенийские спортсмены выступали при условии наличия трех внесоревновательных проб в течение года. Без тестирования внутри страны выполнить эти критерии станет почти невозможно.

В Париже-2024 Кения взяла в легкой атлетике 11 медалей, в том числе 4 золотых. Это второй результат вслед за сборной США. До следующей летней Олимпиады есть время, но впереди – чемпионат мира в Токио.

Решение по присутствию на нем кенийцев предстоит принимать не только WADA, но и главе World Athletics Себастьяну Коу. Или он сейчас слишком занят борьбой за кресло президента МОК?

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Фото: Gettyimages /Patrick Meinhardt / Stringer, Luciano Lima / Stringer; Li Jing/XinHua/Global Look Press