Светлана Журова: «Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию – пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980»

Светлана Журова призвала Себастьяна Коу вернуть медали Олимпиады-1980.

Ранее глава World Athletics Коу заявил, что не допустит участия российских легкоатлетов в турнирах под эгидой международной федерации даже в нейтральном статусе.

«Коу последователен в своих заявлениях. Это позиция англосаксонского мира. С другой стороны, Коу завоевал олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве . Почему он об этом забывает?

Забывает о том, как его и вообще всех британских спортсменов гостеприимно встречали в нашей стране. Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980. Но он не сделает этого, не сдаст медали.

Мне очень жаль российскую легкую атлетику. Коу хочет отстрелить нашу легкую атлетику, убить ее, а это очень медалеемкий вид спорта. Длительное отстранение российских легкоатлетов влияет и на массовость вида спорта.

Когда идет такой шлейф за видом спорта, родители будут думать, а зачем вообще отдавать ребенка в легкую атлетику. Всеми последними решениями и заявлениями Коу пытается сделать легкую атлетику непопулярной в России. А это вообще неприемлемо.

Такое резкое заявление о недопуске россиян даже в нейтральном статусе будет в минус Коу на выборах президента МОК. Наверное, он думает, что его больше поддержат после таких слов о России.

Поверьте, все будет как раз наоборот. Многие страны скажут, а что это за кровожадный человек, который ставит во главу не спорт, а русофобские настроения», – отметила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

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