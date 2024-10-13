Директор Московского марафона о расширении Лиги марафонов БРИКС: «Процесс нелегкий, пытаемся договариваться. Есть влияние МОК и World Athletics»
Директор Московского марафона заявил, что МОК и World Athletics негативно влияют на расширение Лиги марафонов БРИКС.
Сейчас в Лигу марафонов БРИКС входят Московский и Казанский марафоны, а также марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.
«Что касается расширения Лиги марафонов БРИКС, то перспективы есть, мы находимся в стадии переговоров с Индией, Бразилией, Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Процесс нелегкий, и сложности заключаются вовсе не в желании или нежелании того или иного марафона войти в нашу лигу. Есть влияние Международного олимпийского комитета и World Athletics.
Но мы пытаемся договариваться, и я надеюсь, что в ближайшее время наша лига пополнится хотя бы одним марафоном, который проходит в стране, входящей в БРИКС.
Со следующего года мы будем фокусироваться на приглашении иностранных спортсменов из стран БРИКС. Да, нам интересно, чтобы в наших марафонах бежали те же кенийцы или эфиопы. Но фокусироваться будем на приглашении спортсменов именно из стран БРИКС», – сказал Дмитрий Тарасов.
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