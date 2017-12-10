Руне Андерсен о проверке российской легкой атлетики: «Один из руководителей ВФЛА удалил всю информацию с компьютера, кроме последнего поискового запроса «Как удалить все данные?»

Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал о проверке Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

– Русские избавляются от старых допинг-тренеров?

– Мы говорили им об этом. Но русские утверждают, что не могут от них избавиться из-за трудового законодательства. Но на самом деле все возможно. Бывший министр спорта говорил мне, что в России есть проблема с тренерами, которые работали еще во времена СССР.

– Вас что-нибудь особенно удивило из допинговых откровений, которые случились в последние годы?

– К сожалению, нет. Со временем уже перестаешь чему-то удивляться. Но немного неожиданно, что российский допинговый скандал зашел так далеко. Все эти подмены допинг-проб, дыры в стене лаборатории в Сочи...

WADA, кстати, тогда наняло британское агентство по расследованиям. Мы пошли по их примеру и использовали некоторые наработки в ситуации с российской легкой атлетикой. К примеру, мы попросили проверить все компьютеры и телефоны у сотрудников . Они думали, что удалили все данные.

– На самом деле не все?

– Один из руководителей удалил все, кроме последнего поискового запроса «Как удалить все данные?» – сказал Андерсен.

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