Руне Андерсен о проверке российской легкой атлетики: «Один из руководителей ВФЛА удалил всю информацию с компьютера, кроме последнего поискового запроса «Как удалить все данные?»

Теги Виталий Мутко допинг сборная России сборная России жен ВФЛА World Athletics (IAAF) Руне Андерсен Легкая атлетика

Глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал о проверке Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

– Русские избавляются от старых допинг-тренеров?

– Мы говорили им об этом. Но русские утверждают, что не могут от них избавиться из-за трудового законодательства. Но на самом деле все возможно. Бывший министр спорта Виталий Мутко говорил мне, что в России есть проблема с тренерами, которые работали еще во времена СССР.

– Вас что-нибудь особенно удивило из допинговых откровений, которые случились в последние годы?

– К сожалению, нет. Со временем уже перестаешь чему-то удивляться. Но немного неожиданно, что российский допинговый скандал зашел так далеко. Все эти подмены допинг-проб, дыры в стене лаборатории в Сочи...

WADA, кстати, тогда наняло британское агентство по расследованиям. Мы пошли по их примеру и использовали некоторые наработки в ситуации с российской легкой атлетикой. К примеру, мы попросили проверить все компьютеры и телефоны у сотрудников ВФЛА. Они думали, что удалили все данные.

– На самом деле не все?

– Один из  руководителей удалил все, кроме последнего поискового запроса «Как удалить все данные?» – сказал Андерсен.

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