МОК: «Олимпиада-2020 в Токио состоится независимо от ситуации с коронавирусом»

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс сообщил, что летняя Олимпиада в Токио состоится в срок независимо от ситуации с коронавирусом в мире.

Игры должны были пройти в августе 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии.

«Игры пройдут с коронавирусом или без него. Они начнутся 23 июля следующего года.

Изначально темой этих Игр должно было стать восстановление Японии после цунами 2011 года. Теперь почти наверняка тема изменится на победу над COVID-19, свет в конце тоннеля.

Задача организаторов сейчас – рассмотреть все различные контрмеры, которые потребуются для проведения Игр. В некоторых странах коронавирус будет под контролем, в некоторых – нет. А на Игры будут приезжать спортсмены со всего мира.

Всего должны приехать 206 сборных. Так что перед организаторами сейчас поставлена масштабная задача», – рассказал Коутс.