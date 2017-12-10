Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпиаду в случае победы на выборах

Кандидат в губернаторы Токио Таро Ямамото заявил, что одним из главных пунктов его программы станет отмена Олимпийских игр, которые должны пройти в Японии в 2021 году.

Накануне бывший актер и лидер партии Reiwa Shinsengumi объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора.

По словам Ямамото, первым делом, которое он совершит, если победит на выборах, станет отмена . Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Он также пообещал выплаты в 100 тысяч йен (934 доллара) всем жителям Токио в качестве поддержки на время пандемии.

Выборы губернатора Токио пройдут 5 июля. Нынешний губернатор Юрико Коикэ ранее объявила о своем выдвижении на второй срок.

Я верю, что МОК бился за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии