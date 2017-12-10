Юрий Ганус – Марии Ласицкене: «Извините, не удалось вывести из допингового кризиса нашу легкую атлетику»

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) поблагодарил за поддержку трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.

Ранее общий совет учредителей РУСАДА уволил Гануса за нарушения, обнаруженные в ходе аудита организации.

«Маша, искренне благодарю. Извините, не удалось вывести из допингового кризиса нашу легкую атлетику.

Мы восстановили доверие в к РУСАДА, но восстановить нашу легкую атлетику не удалось из-за увольнения. Все равно верю в лучшее», – написал Ганус.

Ласицкене – Ганусу: «Большое спасибо, что боролись за нас. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы»

Юрия Гануса бессовестно выгнали – за растраты на такси и уроки английского. Наш спорт отторгает неудобных и независимых