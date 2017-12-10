Юрий Ганус – Марии Ласицкене: «Извините, не удалось вывести из допингового кризиса нашу легкую атлетику»

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поблагодарил за поддержку трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.
Ранее общий совет учредителей РУСАДА уволил Гануса за нарушения, обнаруженные в ходе аудита организации.
«Маша, искренне благодарю. Извините, не удалось вывести из допингового кризиса нашу легкую атлетику.
Мы восстановили доверие в World Athletics к РУСАДА, но восстановить нашу легкую атлетику не удалось из-за увольнения. Все равно верю в лучшее», – написал Ганус.
Ласицкене – Ганусу: «Большое спасибо, что боролись за нас. В очередной раз стало ясно, что российскому спорту не нужны профессионалы»
Юрия Гануса бессовестно выгнали – за растраты на такси и уроки английского. Наш спорт отторгает неудобных и независимых