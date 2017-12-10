Юрий Ганус: «Мое увольнение с поста главы РУСАДА будет иметь далекоидущие последствия, которых я лично не хочу»

считает, что его увольнение с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет иметь далекоидущие последствия для российского спорта.

– В пятницу (28 августа), когда все уже знали о моем увольнении, у меня на руках еще не было решения в окончательном виде. Я знал, что меня отстранили, но не знал, с какой формулировкой. Могу сказать одно: они допустили ошибку. Конечно, они имеют право назначать, убирать руководителя. Вопрос в другом: с какой целью? Это решение будет иметь далекоидущие последствия, которых я лично не хочу.

– Какие могут быть последствия?

– РУСАДА может лишиться полноценного соответствия. Если по итогам исполкома WADA РУСАДА фактически сохраняло функциональность, то сейчас появятся основания лишить его этих функций. Что будет с рабочими группами, куда я вхожу, куда меня приглашали лично?

– Будете оспаривать решение об увольнении?

– Нет. Пусть оно вступает в силу. Было РУСАДА, которым можно и нужно было гордиться. Все работали честно и ответственно. А теперь что будет?

– Как все это скажется на спортсменах и спорте?

– Я бы не хотел, чтобы это сказалось на спортсменах, но, к сожалению, они и так очень часто оказываются заложниками. В декабрьском решении исполкома WADA было указано, что их беспокоит только одно – обеспечение независимости РУСАДА, предотвращение влияния извне. Теперь у WADA есть повод сомневаться в независимости РУСАДА. А кто дал повод? Враги внешние, что ли? Нет, свои же дали!

– Куда пойдете теперь?

– Да никуда не пойду! Я устал, мне отдохнуть надо. Энергии-то достаточно, просто надо переосмыслить все, – сказал Ганус.

Юрия Гануса бессовестно выгнали – за растраты на такси и уроки английского. Наш спорт отторгает неудобных и независимых