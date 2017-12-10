Сегодня учредители РУСАДА рассмотрят вопрос об увольнении Гануса

28 августа пройдет общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором будет рассматриваться рекомендация об увольнении генерального директора организации Юрия Гануса.
Учредителями РУСАДА являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.
5 августа наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса после аудита, проведенного компанией «Финэкспертиза» по инициативе ОКР. В ходе аудита были выявлены нарушения в деятельности руководства РУСАДА.
Ганус возглавил РУСАДА 31 августа 2017 года.
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