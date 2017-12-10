Сегодня учредители РУСАДА рассмотрят вопрос об увольнении Гануса

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28 августа пройдет общее собрание учредителей  Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором будет рассматриваться рекомендация об увольнении генерального директора организации Юрия Гануса.

Учредителями РУСАДА являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

5 августа наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса после аудита, проведенного компанией «Финэкспертиза» по инициативе ОКР. В ходе аудита были выявлены нарушения в деятельности руководства РУСАДА.

Ганус возглавил РУСАДА 31 августа 2017 года.

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