Европейские игры. Россия досрочно победила в общекомандном зачете

Сборная России победила в общекомандном зачете Европейских игр в Минске.

Россияне на текущий момент завоевали 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. Команда выступала в 15 видах спорта.

В заключительный день на Европейских играх разыграют 36 комплектов наград.

Сборная могла рассчитывать на первое место, если бы завоевала 19 золотых медалей. Однако белорусские каратисты Ирина Шарыхина (весовая категория до 55 кг), (до 60 кг) и велогонщик Артем Зайцев не отобрались в финалы своих дисциплин.

Таким образом, российская сборная победила досрочно.

На Европейских играх 2015 года в Баку Россия также стала первой. Российская команда выступала в 32 видах спорта и завоевала 164 медали: 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.