Министр спорта России Олег Матыцин рекомендовал руководителям субъектов РФ провести ревизию кадрового состава региональных федераций легкой атлетики.

«Руководство ВФЛА сформировано только из тех лиц, кто ранее не был привлечен за нарушение антидопинговых правил, в отношении которых не идет расследование по нарушениям антидопинговых правил, также данные лица не входили в персонал спортсмена (тренер, врач, специалист, менеджер и т. д.), который нарушил антидопинговые правила.

В целях реализации мероприятий по восстановлению членства ВФЛА в международной спортивной федерации (World Athletics) и допуска российских легкоатлетов до международных соревнований Минспорт России рекомендует провести на региональном уровне ревизию кадрового состава (руководители, тренеры, врачи, специалисты) региональной федерации легкой атлетики, а также организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва по легкой атлетике.

Прошу проинформировать о принятых решениях по итогам работы», – говорится в письме Матыцина.