Международный олимпийский комитет (МОК) извинился за публикацию видео с кадрами Олимпиады-1936 в Берлине.

МОК выпускает серию коротких видео с каждых Олимпийских игр, начиная с Афин-1896. В каждом таком ролике кратко рассказывается, какие важные события изменения в олимпийском движении происходили на тех Играх.

23 июля МОК в своем аккаунте в твиттере опубликовал видео с кадрами Олимпиады-1936 в Берлине и столкнулся с критикой. Многие пользователи посчитали публикацию ролика и кадрами нацистской Германии неприемлемым.

Позже МОК удалил ролик и принес извинения, сообщив, что это видео должно было показать, что Олимпийские игры объединяют людей – на примере американца и немца Луца Лонга, которые подружились в Берлине-1936.