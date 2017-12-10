Юрий Ганус: «Кто такая Канделаки, чтобы я уходил в отставку?»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) ответил на призыв генерального продюсера уйти в отставку.

«Да с какого перепуга? Кто она такая, чтобы я уходил в отставку? Да, она медиаперсона, и что? Я хочу сказать следующее: во-первых, я пришел сюда не гламурить, а во-вторых — я честный человек и честно выполняю свои обязанности.

Хорошо, она высказалась, что я должен сделать? На колени упасть? Все, что сейчас происходит, это вызов для меня. Многие люди еще не знают мою натуру, но это меня бодрит. Они меня злят, поэтому мы будем дальше биться и бороться.

Тина взялась за меня? Ну и что? Дегтярев вчера взялся за меня, дальше что? Ну пускай они берутся. Что я должен сделать? Уйти? Сказать: «Простите меня, боже мой, вы правы»? С какого перепуга? Тина Канделаки — это авторитет в области антидопинга, что ли? Или что? Или какой-то эталон морали? Я хочу сказать, что профессионально уважаю Тину: она медийная фигура, действительно красивая, яркая и выразительная женщина. Но это не значит, что нужно делать заявления, тем более безосновательно. Она, безусловно, явление, но это не значит, что можно делать безосновательные заявления.

Если бы люди знали, что за этим стоит. Все сфабриковано — это девяностые. На меня идет преднамеренная атака, это уже вторая атака. Первая была в феврале этого года. Но я хочу сказать, что все должны осознавать последствия. И тогда высказало предостережение, что тогда прекратят тестирование российских спортсменов.

Как сказал Генри Киссинджер: «Неважно, что является правдой, важно, что считают правдой». Люди забывают о том, что бог все равно всех рассудит. Каждому воздастся по делам, поэтому дайте время, я честный человек, и у меня великолепная команда», – сказал Ганус.

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