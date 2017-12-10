Зеппельт о письме российских легкоатлетов в МОК: «Еще одна попытка избежать санкций. Не уверен, что это умный ход»

Немецкий журналист , известный фильмами-расследованиями о допинге в российском спорте, прокомментировал открытое письмо российских легкоатлетов в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и World Athletics.

В письме, опубликованном двукратной олимпийской чемпионкой , спортсмены призывают отказаться от идеи отстранить всех россиян от международных соревнований в том случае, если Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) не выплатит штраф в 5 миллионов долларов до 1 июля.

«Еще одна попытка избежать санкций и последствий, вызванных гигантским российским допинговым делом: Исинбаева пишет в МОК и , поскольку приближается крайний срок выплаты ВФЛА. Я не уверен, что это умный ход», – написал Зеппельт в твиттере.

«Отстранение нас от соревнований – грубое нарушение спортивного принципа». Российские легкоатлеты написали письмо в МОК

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