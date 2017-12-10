ВФЛА не выплатит штраф в 5 млн долларов до 1 июля. Федерация обратится в World Athletics с просьбой об отсрочке на полгода

федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в размере 5 миллионов долларов до 1 июля.

Об этом сообщает агентство «Весь спорт».

Данное решение было принято сегодня на заседании президиума ВФЛА, которое прошло под председательством главы организации Евгения Юрченко.

обратится к совету с просьбой об отсрочке выплаты штрафа.

До 1 июля ВФЛА должна выплатить World Athletics 5 млн долларов в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

Общая сумма штрафа составляет 11,6 млн долларов, где 5 млн – непосредственно штраф, еще 5 млн – депозит в качестве условного штрафа и 1,6 млн – расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.

В случае невыплаты штрафа российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать под нейтральным флагом.

Даже после переворота в нашей атлетике беда: Шубенкова и Ласицкене лишат нейтрального флага, если Россия не заплатит $10 млн