ВФЛА не выплатит штраф в 5 млн долларов до 1 июля. Федерация обратится в World Athletics с просьбой об отсрочке на полгода

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатит Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф в размере 5 миллионов долларов до 1 июля.

Об этом сообщает агентство «Весь спорт». 

Данное решение было принято сегодня на заседании президиума ВФЛА, которое прошло под председательством главы организации Евгения Юрченко. 

ВФЛА обратится к совету World Athletics с просьбой об отсрочке выплаты штрафа. 

До 1 июля ВФЛА должна выплатить World Athletics 5 млн долларов в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

Общая сумма штрафа составляет 11,6 млн долларов, где 5 млн – непосредственно штраф, еще 5 млн – депозит в качестве условного штрафа и 1,6 млн – расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА.

В случае невыплаты штрафа российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать под нейтральным флагом.

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