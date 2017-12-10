Евгений Загорулько: «У Шустова, Сильнова, Чичеровой отобрали медали. Давайте сложим ордена и награды все, кто причастен к ним»

Заслуженный тренер России Евгений Загорулько считает, что функционеры и тренеры должны возвращать награды так же, как и спортсмены, попавшиеся на допинге.

«Мы со спортсменами получаем за свои достижения одни деньги, люди наверху за них же – ордена, медали и другие деньги.

Хорошо. Раз мы в одной лодке. Вот Шустов, Сильнов, Чичерова – у них отобрали медали. Так давайте все, кто причастен к ним, сложим все ордена, медали и все остальное.

Если все – то все. Ведь чиновников награждали за достижения моих спортсменов. Так пусть тогда, когда у ребят что-то забирают, и они вернут. Но у нас так не получается.

Тот же Шляхтин свалил все на меня, сказал, что сам ни при чем, и работает себе министром спорта в Самарской области. Класс!

Правильно в народе говорят: украдешь 100 миллионов – выговор, украдешь палку колбасы – влепят два года», – сказал Загорулько.