Шубенков о Коулмене, пропустившем три допинг-теста: «Я офигевал, когда прочитал, как его отмазали. Не знал, что такое возможно»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами поделился мнением насчет дела о пропуске трех допинг-тестов американского спринтера Кристиана Коулмена.

Американец пропустил 3 допинг-теста, но избежал дисквалификации и выиграл золото на стометровке на ЧМ-2019.

«Когда три флажка получаешь, начинаешь дурачка включать. Я услышал от женщины одной на соревнованиях: «Коулмен получил три флажка». И вторая фраза: «Просто он очень глупый». Ну ладно.

Я смотрю, до какой степени дошло антидопинговое законодательство: пропустить три теста и получить два года дисквала или сходить на один и получить четыре.

Плюс Коулмен нашел лазейку еще. Я как прочитал, как его отмазали, я офигевал. Не знал, что такое возможно. То, как объяснили это, и WADA согласилось... Как бы два флажка и еще одно нарушение, которое не считается. Так это не два флажка, а четыре получается!» — сказал Шубенков в прямом эфире в инстаграме.

Запутанное правило антидопинга: Коулмен пропустил три теста, но избежал бана и взял золото на 100-метровке