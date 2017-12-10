«Если клуб состоит из дров, не тренер виноват, правильно?» Шубенков о том, что Семин стал тренером года при неудаче в ЛЧ

Российский барьерист прокомментировал решение присудить главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину звание лучшего тренера года по версии Федерации спортивных журналистов России.

– Ривалдо говорил, что в футболе тренер – это 10 процентов успеха. В легкой атлетике сколько?

– Наверное, 70. К нам иногда приходят люди из других групп. Результат у них давно стоит. И в первый же год работы с Клевцовым (тренер Шубенкова – Sports.ru) они начинают расти. Я не помню, чтобы хотя бы кто-то пришел к нему и не добавил в результатах.

– Как отнеслись к тому, что «Серебряную лань» как лучшему тренеру года в прошлый раз присудили Юрию Семину, чей «Локо» провалил Лигу чемпионов? Губерниев вон разнес это решение.

– Не знаю. Вот вы сейчас говорили, что тренер в футболе – это 10 процентов успеха. А если результата нет, получается, это только на 10 процентов вина тренера?

И тогда, если клуб состоит из дров, уже не тренер виноват, правильно? Заметьте, это не мои домыслы, а выводы из ваших слов, – сказал Шубенков.

Семин и Губерниев ругаются в соцсетях. Комментатору не нравится, что Палыча выбрали тренером года