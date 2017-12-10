Шубенков о карантине: «Перебдеть – это хорошо, но до абсурда доводить не надо. Если всех дома оставят, кому работать?»

Российский барьерист Сергей Шубенков поделился мнением о карантинных мерах из-за пандемии коронавируса.

– Как ситуация с введением карантинных мер может повлиять на вашу подготовку?

– Перебдеть – это хорошо. Но до абсурда доводить тоже не надо.

Вот в моем городе (Барнауле – Sports.ru) заболеваний пока нет. Однако зачем-то вузы уже закрыли до конца месяца. Если сейчас всех дома оставят, кому работать?

Как это повлияет на нас? Начали каждый день мерить температуру. Повесили на входе в столовую дополнительные бочонки со спиртом, чтоб руки протирали.

Вчера объявили, что перенесли три первых этапа «Бриллиантовой лиги». И еще теперь нельзя выезжать за рубеж.

– А вы собирались?

– Мы-то нет. У нас сборы всегда в Адлере. Но вот у многих – за границей. И в этой связи в апреле на адлерской базе, чувствую, будет очень весело. Народу – полно, трафик на стадионе – дикий.

– Адлер с полным стадионом занимающихся тоже могут прикрыть.

– Не исключено. Будем тогда готовиться в Барнауле, что делать? Посмотрим по ситуации. Хотя уже сейчас понятно, что год веселый.

– А если перенесут Олимпиаду?

– Об этом пока говорить бессмысленно, – сказал Шубенков.

При каких условиях отменят Олимпиаду-2020? Все решит МОК, а не Япония