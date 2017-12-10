МОК: «Олимпийские игры в Токио предположительно пройдут в середине июля – конце августа 2021 года»

Теги МОК World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Олимпиада-2020 Джон Коутс коронавирус Легкая атлетика

Глава Координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийским играм в Токио Джон Коутс озвучил предполагаемые даты Игр, перенесенных на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

По словам Коутса, Олимпийские игры должны пройти между теннисными турнирами «Большого шлема» – Уимблдоном, который завершится в середине июля, и Открытым чемпионатом США, который начнется в конце августа.

«Мы хотим согласовать примерные даты в течение четырех недель», – цитирует Коутса Reuters cо ссылкой на японское издание Yomiuri.

Также Коутс отметил, что расписание Игр будет зависеть от пересечения с чемпионатами мира по плаванию (16 июля – 1 августа 2021 года) и легкой атлетике (6-15 августа). 

Ранее глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу выразил готовность организации перенести чемпионат мира-2021 по легкой атлетике на 2022 год, если это будет необходимо.

Глава Координационной комиссии МОК заявил, что при организации Олимпиады в 2021 году сохранятся договоренности на 2020 год, включая проведение марафона в северном городе Саппоро вместо Токио из-за жаркой погоды.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя МОК, «Коутс предложил свою точку зрения, но в то же время МОК прорабатывает целый ряд возможных вариантов».

Я верю, что МОК бился за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии

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