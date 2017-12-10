Австралийские спортсмены будут готовиться к Олимпиаде в Токио с расчетом, что она пройдет в 2021 году

Национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии сообщил, что их спортсмены будут готовиться к летней в Токио с расчетом, что она пройдет в 2021 году.

НОК призвал всех австралийских спортсменов, тренирующихся за границей, вернуться домой.

«Очевидно, что Игры-2020 нельзя проводить в июле. Наши спортсмены провели блестящую подготовку к этой Олимпиаде, но стресс и неизвестность из-за коронавируса очень на них давят», – сообщил глава австралийской олимпийской команды Иэн Честермен.

в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, решение о переносе пока не принято.

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