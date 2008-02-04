WADA предложило сделать публичными слушания по делу РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на проведение публичных слушаний по делу Российского антидопингового агентства ( ).

«Расследования WADA дела РУСАДА вызывает огромный интерес во всем мире. По мнению WADA и других заинтересованных сторон, спор в должен проходить в открытом режиме, чтобы все понимали процесс и слышали аргументы», – заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

9 декабря Исполком WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию и принял санкции в отношении России из-за изменений данных в московской антидопинговой лаборатории.

РУСАДА лишилось статуса, в ближайшие четыре года чистые российские спортсмены на крупных турнирах смогут выступать только в нейтральном статусе, страна также лишилась права проведения главных международных стартов.

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