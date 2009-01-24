РУСАДА: «Чегин работает по сей день. Его прячут с охраной, он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины»

Пожизненно дисквалифицированный тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин до сих пор работает со спортсменами на сборах.
Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
«Чегин никак не может остановиться. Видимо, человек идейный. Но мы тоже не останавливаемся.
Не знаю, по какой причине он не теряет своего энтузиазма, может, это дерзость какая-то, нужен адреналин ему. Но Чегин работает по сей день, он на сборах, представляете?
Его прячут с охраной. Он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины. Но чтобы поймать его, нужна полиция, оперативно-розыскная деятельность, прослушка и так далее.
У РУСАДА нет права на оперативно-розыскную деятельность», – рассказала Пахноцкая.
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