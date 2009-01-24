РУСАДА: «Чегин работает по сей день. Его прячут с охраной, он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины»

Пожизненно дисквалифицированный тренер по спортивной ходьбе до сих пор работает со спортсменами на сборах.

Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства ( ) Маргарита Пахноцкая.

«Чегин никак не может остановиться. Видимо, человек идейный. Но мы тоже не останавливаемся.

Не знаю, по какой причине он не теряет своего энтузиазма, может, это дерзость какая-то, нужен адреналин ему. Но Чегин работает по сей день, он на сборах, представляете?

Его прячут с охраной. Он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины. Но чтобы поймать его, нужна полиция, оперативно-розыскная деятельность, прослушка и так далее.

У РУСАДА нет права на оперативно-розыскную деятельность», – рассказала Пахноцкая.

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