Канделаки выступила против проведения альтернативных Олимпийских игр

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что не поддерживает проведение альтернативных Олимпийских игр.
«А зачем? Альтернативы Олимпийским играм быть не может, потому что они одни единственные», – цитирует Канделаки РИА Новости.
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от крупных международных турниров, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Чистые российские спортсмены будут допущены до Игр и чемпионатов мира, но только в нейтральном статусе – без флага и гимна.
Российская сторона подала апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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