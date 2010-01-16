Канделаки выступила против проведения альтернативных Олимпийских игр

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что не поддерживает проведение альтернативных Олимпийских игр.

«А зачем? Альтернативы Олимпийским играм быть не может, потому что они одни единственные», – цитирует Канделаки РИА Новости.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от крупных международных турниров, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. 

Чистые российские спортсмены будут допущены до Игр и чемпионатов мира, но только в нейтральном статусе – без флага и гимна.

Российская сторона подала апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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