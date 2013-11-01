Генеральный продюсер Тина Канделаки подвела итоги работы канала за 4 года.

«Сегодня телеканалу «Матч ТВ» исполняется 4 года! Его запуск стал самым большим вызовом моей карьеры в медиа. Когда я впервые получила предложение возглавить новый федеральный спортивный канал, я понимала, что уровень скепсиса будет зашкаливать. Но я также понимала, что это станет отличной площадкой для подогрева интереса к каналу. Спасибо Дмитрию Николаевичу Чернышенко, который тогда в меня поверил.

В день рождения можно подвести некоторые итоги нашей работы, и достижений за это время было немало. На канале работает прекрасная команда профессионалов, которые поверили мне, когда я говорила, что «Матч ТВ» — это всерьез и надолго. Мы сделали практически невозможное для российской аудитории и более чем в три раза увеличили количество женщин, смотрящих наши трансляции и околоспортивный контент.

Мы взяли на себя ответственность по монетизации спортивного контента, поскольку без денег наш спорт просто не будет развиваться. Мы гордимся качеством освещения крупнейших спортивных событий в нашей стране и транслируем мероприятия 70 видов спорта, а чемпионат мира по футболу показал, что мы умеем создавать продукт высочайшего качества и упаковывать собственно трансляции в околоспортивный контент, который превращает спорт в настоящее шоу.

Освещение Зимней универсиады в Красноярске — отдельная гордость нашей команды. Для производства международного сигнала мы организовали работу 800 специалистов и 61 единицы специальной техники, в числе которой было 12 передвижных телевизионных станций. По последнему слову техники мы построили студию на берегу Енисея и использовали технологии дополненной реальности.

Мы получили рекордную долю за все время существования «Матч ТВ», показав бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора с феноменальной долей среди мужчин 14-59 — 60,4%! Посещаемость наших цифровых площадок выросла кратно, и мы позволяем зрителю смотреть спорт на любом устройстве, соответствуя современному тренду телесмотрения: мы идем за зрителем туда, где ему удобно находиться.

Нам предрекали провал, но в 2018 году мы вышли на прибыль. Нас критиковали, но за 4 года программы и ведущие «Матч ТВ» стали неоднократными лауреатами ТЭФИ. А 2019 год подарил нам 5 статуэток, что стало рекордом канала. Мы хотели, чтобы спорт был постоянной частью жизни наших граждан, и с теми усилиями, которые предпринимаем мы, не может сравниться ни один другой телевизионный канал.

В такие моменты ты особенно остро понимаешь, как важно, чтобы кто-то в тебя поверил и дал возможность все это реализовать. Еще раз спасибо Дмитрию Николаевичу Чернышенко, что поверил в меня и мою команду 4 года назад. Надеюсь, что сегодня он абсолютно не жалеет, как мы однажды встретились и договорились, что сделаем лучший спортивный канал в нашей стране.

С днем рождения нас!» – написала Канделаки в телеграм-канале.