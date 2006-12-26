Путин о нехватке времени на хоккейные тренировки: «Не высыпался в последнюю неделю. Мало спал, 4-5 часов»

Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча Ночной лиги с его участием рассказал, что в последнее время не высыпается.

Путин разговаривал с председателем совета директоров КХЛ Геннадием Тимченко, бизнесмен сказал президенту, что тот много работает и устает на работе.

«Надо все-таки уделять время тренировкам», – сказал Тимченко.



«Не высыпался в последнюю неделю. Мало спал – 4-5 часов. Маловато», – ответил на это президент в эфире телеканала «Россия 24».

Путин забросил больше половины шайб своей команды в победном матче Ночной лиги – 8:5