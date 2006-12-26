Путин о нехватке времени на хоккейные тренировки: «Не высыпался в последнюю неделю. Мало спал, 4-5 часов»

Теги Владимир Путин Геннадий Тимченко любительский хоккей Политика Хоккей

Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча Ночной лиги с его участием рассказал, что в последнее время не высыпается. 

Путин разговаривал с председателем совета директоров КХЛ Геннадием Тимченко, бизнесмен сказал президенту, что тот много работает и устает на работе.

«Надо все-таки уделять время тренировкам», – сказал Тимченко.
 
«Не высыпался в последнюю неделю. Мало спал – 4-5 часов. Маловато», – ответил на это президент в эфире телеканала «Россия 24». 

Путин забросил больше половины шайб своей команды в победном матче Ночной лиги – 8:5

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