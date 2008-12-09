Мария Ласицкене: «Не планирую менять гражданство. Но смущает, что атлеты одни в борьбе, а руководители защищают нас только на словах»

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство в связи с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства ( ) отстранить Россию от крупных международных соревнований на 4 года.

«Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня – позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас.

Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе, и руководители нашего спорта всё это время защищают нас только на словах», – написала Ласицкене в инстаграме.

❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть