Исполком WADA запретил российским официальным лицам посещать Олимпийские игры в течение 4 лет

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил российским официальным лицам, представителям Олимпийского комитета России ( ) и Паралимпийского комитета России (ПКР) посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение четырех лет.

Решение было принято сегодня на заседании исполкома WADA в Лозанне. Исполком согласился с рекомендациями Комитета по соответствию WADA, которые были опубликованы 25 ноября.

«Российские должностные лица не могут участвовать в заседаниях и не могут быть членами советов, комитетов или любых других органов, подписавших Международный кодекс соответствия.

Официальные лица в течение четырех лет не могут участвовать в следующих мероприятиях:

а) Юношеские Олимпийские игры (летние и зимние); b) Олимпийские игры и Паралимпийские игры (летние и зимние); c) любые другие мероприятия, попадающие под определение Major Event Organization; d) любые чемпионаты мира, организованные сторонами, подписавшими Кодекс соответствия», – говорится в заявлении на сайте WADA.

Исполком WADA отстранил Россию от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на 4 года. Чистые российские спортсмены будут допущены до Игр и чемпионатов мира, но только в нейтральном статусе – без флага и гимна.

Причиной стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

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