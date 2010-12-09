Замглавы РУСАДА: «Решение исполкома WADA было ожидаемым. Не было высказано ни одного тезиса в поддержку России»

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на 4 года от крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

«Решение исполкома WADA было ожидаемым. И тому, что оно было единогласным, я тоже не удивлена.

На недавнем заседании WADA я наблюдала примерно такую же картину. Сейчас, как я понимаю, членами исполкома не было высказано ни одного тезиса в поддержку России», – отметила Пахноцкая.

❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Онлайн: Россию забанили в спорте на 4 года, две Олимпиады без флага и гимна, никаких топ-турниров дома