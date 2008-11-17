Сегодня комитет по соответствию WADA рассмотрит отчет по изменениям в базе данных московской лаборатории

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Сегодня состоится заседание комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет рассмотрен отчет по изменениям в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Если на заседании будут приняты необходимые рекомендации, WADA вынесет решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) на внеочередном заседании 9 декабря.

Ранее российская сторона предоставила ответы на 31 вопрос, который возник у WADA в связи с несоответствиями в базе.

Российские эксперты провели встречу с представителями WADA. На основе итогов встречи был подготовлен отчет для комитета по соответствию WADA.

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