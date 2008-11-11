Глава WADA: «Данные московской лаборатории подвергались манипуляциям, это видно воочию»

Глава Всемирного антидопингового агентства ( ) Крейг Риди рассказал, как будет проходить рассмотрение российского вопроса, если будет доказано, что данные московской антидопинговой лаборатории подвергались манипуляциям.

«Я думаю, что все будет происходить так. Несколько лет назад у нас появился Независимый комитет по соответствию. WADA – гибридная организация, то есть 50% ее участников – правительства. Когда вы – такая организация, очень трудно сдвинуть что-либо с мертвой точки без независимых игроков, которые подскажут план действий. Все потому, что политики имеют склонность вмешиваться. Так что рекомендации независимой комиссии по соответствию будут критически важными.

Летом 2018 года они тоже подготовили рекомендации, их поддержали абсолютно все, в том числе и спортсмены. Заключались они в том, чтобы сказать российской стороне: «Мы подтвердим ваше соответствие, потому что знаем, что с точки зрения организации работы вы действительно соответствуете – мы сами участвовали в том, чтобы это было так. Но вы должны выполнить два условия.

Первое и важнейшее – мы должны получить доступ к данным московской лаборатории. Это должно было быть сделано и было сделано: 24 терабайта данных были переданы. И мы провели работу по изучению этих данных, но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям, это практически видно воочию. Это проблема.

Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы озвучим рекомендации.

Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть.

Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде (CAS). То есть сначала комитет по соответствию передаст свои рекомендации в исполком, где примут решение о том, следовать ли им, идти ли в суд и так далее.

Но в этот раз есть большое отличие – у нас новый список правил, которые необходимо соблюдать для получения статуса соответствия, и этот список предоставляет нам возможность подать в суд. Мы не можем одновременно быть и судьей, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представлять доказательства», – сказал Риди.

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