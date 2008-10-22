Маргарита Пахноцкая: «Изменений в базе данных московской лаборатории было много, они не носили случайный характер»

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Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая поделилась мнением насчет того, как может развиваться ситуация вокруг возможного изменения данных московской антидопинговой лаборатории. 

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) указало на манипуляцию с данными. Значит, ответы железно должны показывать, что нет, манипуляций не было. И это должно быть доказано.

Вторая возможная ситуация – а для ее реализации должны найтись люди с очень сильным стрежнем – признать ошибки, публично наказать виновных и покаяться. 

Сейчас на кону репутация министра спорта. Если действительно были люди, которые осмелились что-либо делать с базой, получается, они подставили не только министра, но и президента. 

Изменений было много, они не носили случайный характер. И все это выглядит еще хуже на фоне того, что представителей WADA перед Новым годом в лабораторию не пустили, сославшись на несоответствие оборудования.

Это уже не тайна – данную информацию озвучивал, например, председатель совета по соответствию, – изменения вносились в последние 12-18 месяцев», – сказала Пахноцкая в программе «И так далее с Михаилом Фишманом» на телеканале «Дождь». 

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