Маргарита Пахноцкая: «Изменений в базе данных московской лаборатории было много, они не носили случайный характер»

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая поделилась мнением насчет того, как может развиваться ситуация вокруг возможного изменения данных московской антидопинговой лаборатории.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) указало на манипуляцию с данными. Значит, ответы железно должны показывать, что нет, манипуляций не было. И это должно быть доказано.

Вторая возможная ситуация – а для ее реализации должны найтись люди с очень сильным стрежнем – признать ошибки, публично наказать виновных и покаяться.

Сейчас на кону репутация министра спорта. Если действительно были люди, которые осмелились что-либо делать с базой, получается, они подставили не только министра, но и президента.

Изменений было много, они не носили случайный характер. И все это выглядит еще хуже на фоне того, что представителей WADA перед Новым годом в лабораторию не пустили, сославшись на несоответствие оборудования.

Это уже не тайна – данную информацию озвучивал, например, председатель совета по соответствию, – изменения вносились в последние 12-18 месяцев», – сказала Пахноцкая в программе «И так далее с Михаилом Фишманом» на телеканале «Дождь».

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