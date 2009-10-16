Игорь Транденков: «В 2000-х спортсменов заставляли покупать препараты у людей из ВФЛА. Потом ловили на допинге и вымогали за прикрытие»

Двукратный призер Олимпиад в прыжках с шестом Игорь Транденков рассказал о допинговой системе во Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) в 2000-х.

«В 2000-х годах было так: тебя заставляли покупать препараты у людей, которые стояли во главе федерации (не буду называть фамилии), в три раза дороже, чем это можно было достать. Потом ловили на допинг-контроле, потому что знали на что ловить. Это был простой тест. И потом с тебя еще вымогали за прикрытие.



Одни и те же доктора кормили и продавали. Все это было под патронажем главного тренера. Я не сомневаюсь, что президент федерации Валентин Васильевич Балахничев тоже знал об этой системе. Он не мог не знать! Но не думаю, что он с этого имел мзду.

С чего вышел скандал? Агент бегуньи Лилии Шобуховой – мой друг Андрей Баранов. Когда была облава с WADA, она засветилась на допинге. Чтобы ее прикрыть, Андрей лично привез 350 тысяч евро. Отдал деньги в федерацию. Когда ее не получилось «отмазать», ему вернули только 150 тысяч.

После этого Лиля открыла рот. Кому понравится, когда тебя кидают на 200 тысяч? Такая же история была и со Степановой. И много было спортсменов, которых, видимо, «отмазали», – сказал Транденков.

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