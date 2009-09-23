Глава РУСАДА: «WADA от нас ничего не требует – мы не имеем отношения к московской лаборатории. Им нужны ответы от спортивных властей России»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус прокомментировал возможное отстранение организации из-за несоответствия данных из московской лаборатории.

«В этой ситуации ничего не требует от РУСАДА, так как РУСАДА не имеет никакого отношения к московской лаборатории. Они требуют от спортивных властей России, лишь от тех лиц, которые курируют московскую лабораторию. РУСАДА к этому не имела никакого отношения.

Меры должны принимать те, кто контролировал и курирует московскую лабораторию. Мы два независимых субъекта. В данном случае РУСАДА тоже получила эти документы, потому что это не просто вопрос соответствия РУСАДА, это вопрос соответствия всего российского спорта. Условия, связанные с лишением соответствия, будут просто ужасающими для нашей спортивной организации, они отбросят и спорт, и антидопинговую систему на многие годы назад. На самом деле, все очень серьезно.

Честно говоря, надо было обратить внимание на еще одно заявление WADA, которое было сделано летом, когда заявили, что отдел расследования WADA привлек специалистов по кибербезопасности для проведения дополнительных проверок. Так как мы работаем в этом поле, мы на это обратили внимание. У меня уже тогда возникла мысль, что, значит, прежних ресурсов уже недостаточно, и у них возникли вопросы. Вот они и материализовались.

Если мы не будем взаимодействовать и не дадим обоснованные ответы на вопросы WADA, то я боюсь, что избежать наказания не удастся.

Кроме того, я обращаю внимание, решение по этой ситуации в отношении России будет приниматься уже в период, когда приступит к выполнению своих обязанностей новый президент и вице-президент WADA. И для них эта ситуация будет вызовом, с учетом той критики которой подверглось WADA год назад», – сказал Ганус.

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