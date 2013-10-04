Дмитрий Шляхтин: «ЧМ не закончился, отдельно ничего вручать Ласицкене ВФЛА пока не собирается»

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал замечание мужа о подарке спортсменке от организации.

Ранее Владас Ласицкас в своем твиттере отметил, что после победы Ласицкене на чемпионате мира в Дохе глава прислал легкоатлетке сообщение «с букетиком».

«Там помимо Марии Ласицкене еще есть , есть еще, на всякий случай, Анжелика Сидорова, еще чемпионат мира не закончился.

Поэтому отдельно ничего вручать Марии Ласицкене федерация пока не собирается, потому что на сегодняшний день надо завершить чемпионат мира и все вещи решаются в конце сезона.

Поэтому я считаю, что само заявление некорректно звучит», – сказал Шляхтин.

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