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WADA разрабатывает новый вид антидопингового тестирования – анализ засохшей крови

Теги допинг WADA Оливье Рабин Легкая атлетика

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подписало меморандумы о взаимопонимании с 7 организациями в области разработки и внедрения нового вида тестирования – анализа засохшей крови (DBS). 

Контроль над реализацией проекта  ведет комитет, учрежденный в марте 2019 года на совещании WADA, Международного олимпийского комитета (МОК), Международного агентства допинг-тестирования (ITA) и ряда национальных антидопинговых агентств. Цель проекта – внедрить новый вид тестирования к Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине в 2022 году.  

«WADA стремится предоставить новые способы защиты чистого спорта, которые уменьшат неудобства и дискомфорт для спортсменов, а также сделают антидопинговое тестирование проще, эффективнее и дешевле.

Возможно, DBS станет прорывом в глобальном потенциале антидопингового тестирования», – прокомментировал исполнительный директор WADA по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабин. 

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