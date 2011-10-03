Сергей Шубенков: «Не согласен, что Шляхтин ничего не делает. Переводить на него стрелки удобно, но не конструктивно»

Чемпион мира в барьерном беге не считает, что глава Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) Дмитрий Шляхтин виноват в нейтральном статусе россиян.

ВФЛА была отстранена в 2015 году. До сих пор российские спортсмены выступают на соревнованиях под нейтральным флагом.

— Весь сезон вы держали нейтралитет и воздерживались от высказываний по работе федерации. Хотя от вас этого ждали: , например, ее остро критикует.

— Когда ты имеешь свое мнение, это прекрасно. Но когда ты его высказываешь, надо понимать, зачем ты это говоришь и кто может этим воспользоваться. У меня есть свое мнение, но набрасывать на вентилятор не хочу.

Скажем, я не согласен с тем, что Шляхтин ничего не делает и во всем виновата федерация. Если посмотреть на критерии, которые нам выдвигает IAAF, они постоянно меняются и многое там вообще не зависит от федерации. Как может федерация сделать так, чтобы заработало РУСАДА?

— Вопросы к Шляхтину в том, что до сих пор за работой уличают дисквалифицированных тренеров и «дело Лысенко».

— В «деле Лысенко» еще нужно разобраться. Сначала Данил сказал так, потом по-другому. Поэтому давайте дождемся расследования и выясним, что там все-таки было.

Что касается тренеров — нужно смотреть шире. Это же не столько проблема федерации, сколько организаций, которые занимаются трудоустройством этих специалистов. Есть ЦСП, региональные Минспорта — все же решается на этом уровне. Федерация что может сделать? Писать письма. Ну, она и пишет.

А IAAF давит на ВФЛА, потому что больше ни до кого не может дотянуться. Это хотя бы можно понять. Но почему внутри страны все сваливают только на федерацию? Переводить все стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно.

— То есть он работает хорошо?

— Покритиковать его можно, и есть за что. Например, он занимается слишком многими делами сразу — у него и легкая атлетика, и футбол, и регион. Но нельзя сказать, что он ничего не делает и один во всем виноват, – рассказал Шубенков.

Наша лучшая легкоатлетка воюет с федерацией. Ей угрожали недопуском, а она взяла третье золото ЧМ подряд