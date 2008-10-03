Сергей Шубенков: «В июне у меня был красный валенок вместо колена. Так что серебро ЧМ – очень круто, разочарования нет»

Российский спринтер прокомментировал свое выступление на дистанции 110 м с/б в рамках чемпионата мира в Дохе, где он стал вторым.

«Разочарования от серебра вообще почти нет. Обидно, что второй, а не первый, но надо принимать во внимание, где я был месяц назад: у меня были 13,88 в Париже, причем я думал, что это мой максимум тогда. А в июне у меня вообще был красный валенок вместо колена. Так что вообще очень круто! Тяжелый сезон получился после травм, после падения.

Вроде думал, что ничего серьезного, а потом лапа опухла так, что крутиться не могла стопа. То потом колено разбарабанило с какой-то инфекцией – краснющее горячее колено. Месяц только просто лечился, без тренировок.

Потом обратно набирал форму и понял, что не могу прыгать барьеры, так как нога не выпрямляется. Выяснилось, что что-то с нервной проходимостью в спине у меня. Короче, е-мое!» – сказал Шубенков.

«Бросить можно всегда, сказать: «У меня травма, я болею, никуда не поеду». И никто слова плохого не скажет. А здесь я пробежал. Хотелось чуть побыстрее, чем 13,15, но вот так. Этого хватило на серебро. Это четвертая моя медаль чемпионатов мира, четвертая подряд. Пока что серебряные медали в большинстве. Надо собрать два комплекта медалей.

Но я бы хотел добить золотишком. Комплект второй – ладно уж. Я снова в призах на «мире» – это очень круто», – добавил спортсмен.

🥈Шубенков завоевал серебро на ЧМ-2019. Он берет медали на четырех чемпионатах мира подряд