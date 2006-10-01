Мария Ласицкене: «Африканские болельщики вели себя как футбольные фанаты. Это круто, но я даже не слышала своих мыслей»

Российская прыгунья в высоту рассказала о победе на чемпионате мира в Дохе.

Ласицкене третий раз подряд стала чемпионкой мира, она выступала в Катаре под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА.

«Конечно, это все неприятно, хочется побеждать с флагом. Это уже надоедает, с каждым турниром все сложнее, потому что ты видишь, как поддерживают других девочек: по форме, по флагам можно определить, кто за кого болеет. И это сегодня даже немного действовало на нервы, поэтому я полностью закрывалась и не смотрела на трибуны.

Сегодня я особенно сильно закрывалась, потому что гул от африканских болельщиков был невероятным во время стайерского забега. Они вели себя словно футбольные фанаты. Да, это круто, это то, что нужно легкой атлетике, но в такой ситуации я даже не слышала своих мыслей», – сказала Ласицкене.

Наша лучшая легкоатлетка воюет с федерацией. Ей угрожали недопуском, а она взяла третье золото ЧМ подряд