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Юрий Ганус: «Все, кто участвует в системной травле нового РУСАДА, продали душу дьяволу»

Теги допинг сборная России сборная России жен РУСАДА Юрий Ганус Легкая атлетика

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что люди, препятствующие работе организации, «продали душу дьяволу». 

Об этом Ганус написал в открытом письме, цитату из которого Sports.ru приводит с оригинальной орфографией и пунктуацией. 

«Все, кто реально принимает решения и осуществляет действия по искажению фактов, тупиковым решениям отягощающим выход из допингового кризиса в России, все, кто облачает подобные действия в благоприятную оболочку и участвует в системной травле нового РУСАДА, искренне борющегося с допингом, этим страшным пороком нашего спорта, фактически ведут наш спорт в тупик и продали свои души дьяволу. 

Всем, кто работает, живет в спорте пора определиться, с какой стороны зеркала вы находитесь, на какой из сторон – сил добра или зла. Время выходить из зазеркалья допингового кризиса. 

Да воздастся каждому по делам его (Евангелие от Матфея (гл. 16 стр. 27), Псалом (гл. 61 стр. 13), Послание к Римлянам святого апостола Павла (гл. 2 стр. 6), Откровение Святого Апостола Иоанна Богослова (гл. 22 стр. 12)», – написал Ганус. 

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Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы

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