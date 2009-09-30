Анжелика Сидорова: «Знаю, что на награждении гимна не будет. Но что я могу с этим поделать?»

Чемпионка мира-2019 в прыжках с шестом поделилась мнением об участии в турнире в нейтральном статусе.

Российские спортсмены выступают в Дохе под нейтральным флагом. В протоколах напротив их фамилий ставится ANA (авторизированные нейтральные атлеты).

– Стефаниди и Моррис праздновали с флагами...

– Конечно, не особо комфортно из-за этого. Но я так радовалась победе, что старалась не концентрироваться на этом.

– Завтра на награждении гимна тоже не будет, – не унимались зарубежные журналисты.

– Знаю. Но что я могу с этим поделать?

– Сэнди (американка Моррис, уступившая Сидоровой, – Sports.ru) назвала вас подругой.

– У нас очень хорошие отношения со всеми, кто сегодня был в секторе. Не знаю, есть ли еще в каких-то видах подобное. Хотя у мальчишек в шесте, кстати, то же. С Сэнди сегодня мы общались на протяжении всех соревнований. И это только придавало сил нам обеим, – рассказала Сидорова.

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