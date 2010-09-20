Реклама 18+
Реклама 18+

«Действчй достойно, не бойся высказаться». IAAF ошиблась в листовке с призывом к россиянам вести честную борьбу на ЧМ

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная России сборная России жен IAAF ТАСС Легкая атлетика

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила ошибку в листовке с призывом к российским легкоатлетам вести честную борьбу на чемпионате мира. 

Организация выпустила листовки для спортсменов на разных языках. В русскоязычном варианте была допущена опечатка. 

«Действчй достойно, не бойся высказаться», – так выглядит один из заголовков листовки.

Агитационный материал призывает анонимно сообщать в независимый орган IAAF Athletics Integrity Unit (AIU) о всех ставших известными случаях незаконной манипуляции. В их число входят любая попытка контролировать процесс соревнования или изменить его естественный ход, сговор с целью изменения результата соревнования, выступление не в полную силу ради получения спортивной или финансовой выгоды за счет спортивных ставок и прочее.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе. 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья