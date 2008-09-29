Кристиан Коулмен: «Я пропустил два допинг-теста, но такое случается. Не считаю свои пропуски чем-то серьезным»

Американский бегун , который победил на дистанции 100 м на чемпионате мира в Дохе, сообщил, что не считает свои пропуски допинг-тестов серьезным нарушением.

Ранее Коулмен обвинялся в пропуске трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, но избежал наказания. Юристам спортсмена удалось доказать, что один из пропусков не входит в необходимые для обвинения 365 дней.

«Не могу сказать, что было очень сложно справиться с проблемами, связанными с пропуском допинг-тестов.

Я был простым темнокожим парнем, который шел к своей мечте. Конечно, я не хотел разрушать свою репутацию. То, что говорили обо мне люди, не имело никакого смысла.

В целом я старался не думать об этом и фокусировался на подготовке к чемпионату мира. Не хотел объяснять что-то тем людям, которым не нужна правда и которые любят только критиковать.

Я не считаю, что сделал что-то не так. Я пропустил два допинг-теста, но такое случается. Мы все – люди, мы все ошибаемся. Даже вы, журналисты, тоже не идеальны, вы допускаете опечатки в своих материалах.

Я в курсе, что у меня все равно есть два пропущенных допинг-теста. Я молодой спортсмен, который путешествует по миру и может иногда забывать про технические детали касательно того, где я нахожусь.

Не считаю свои пропуски допинг-тестов чем-то серьезным. Люди раздули из этого большую историю, но я не вижу тут ничего такого. Буду стараться уделять больше внимания таким деталям», – сказал Коулмен.

Запутанное правило антидопинга: Коулмен пропустил три теста, но избежал бана и взял золото на 100-метровке