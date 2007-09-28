Чемпионат мира по легкой атлетике. 28 сентября. Все финалы дня

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе будут разыграны 6 комплектов медалей.

Российские спортсмены в этих видах представлены не будут.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

28 сентября

Метание молота, женщины

19.25, Матч Арена

Прыжки в длину, мужчины

20.40, Матч Арена

10 000 м, женщины

21.10, Матч Арена

100 м, мужчины

22.15, Матч Арена

Спортивная ходьба, 50 км, женщины

23.30, Матч Арена

Спортивная ходьба, 50 км, мужчины

23.30, Матч Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике