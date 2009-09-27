Бывший гендиректор РУСАДА: «Сравнить нарушения чувашских спортсменов с переливанием крови – примерно как сравнить кражу на базаре с убийством»

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович объяснила, почему направила письмо с просьбой проверить публичные высказывания главы РУСАДА Юрия Гануса на этичность.

– Мы действительно отправили письмо в РУСАДА с копией , в котором уточняли личность и контактные данные внешнего офицера по этике РУСАДА.

Мы хотели попросить офицера по этике рассмотреть заявления господина Гануса во французском издании L’Equipe по поводу якобы имевших место переливаний крови у чувашских спортсменов и участии в этом деле региональных властей.

Дело в том, что спортсмены получили обвинения вовсе не в переливаниях крови, а в использовании запрещенного метода – то есть в проведении внутривенных инъекций разрешенных препаратов, но в объемах, которые превышают допустимые.

Сравнить это нарушение с переливанием крови – это примерно как сравнить кражу на базаре с убийством. И то, и то запрещено, но переливание крови несопоставимо более тяжелое нарушение, чем-то, в чем обвиняют спортсменов из Чувашии.

Подчеркиваю, что факт нарушений еще не установлен, пока идет расследование и подготовка к рассмотрению дел Дисциплинарным антидопинговым комитетом. РУСАДА, сожалению, до сих пор так и не предоставило нам данные по офицеру по этике.

– Ганус утверждает, что на своей пресс-конференции он дезавуировал слова о переливаниях крови и признал свою ошибку.

– Он сказал что-то про неправильный перевод, но мы не считаем это достойным опровержением. Хотелось бы увидеть опровержение там, где было сделано изначальное заявление – то есть на страницах L’Equipe. Иначе масштаб этих заявлений несравним.

– Девять спортсменов из Чувашии подали на Гануса в суд. Объясните, в чем предмет иска: ведь в своем интервью он не называл ни фамилий, ни конкретных обстоятельств. Как спортсмены вообще поняли, что речь именно о них?

– В своих предыдущих заявлениях руководство РУСАДА упоминало название учебного заведения, в котором произошло нарушение, так что сопоставить обстоятельства и вычислить имена спортсменов не так уж сложно.

Но главное, что кодекс этики РУСАДА и общероссийские антидопинговые правила категорически запрещают РУСАДА давать какие-либо комментарии по делам, которые находятся на стадии расследования. Поэтому мне непонятно, почему господин Ганус считает возможным столь активно выступать в прессе по этим делам, да еще и давать там неверную информацию.

– В копию своего письма вы поставили WADA. Вам не кажется, что сейчас не самый лучший момент, чтобы решать наши внутренние конфликты с их помощью? Возможно, скоро РУСАДА вообще потеряет статус соответствия. А мы вместо того, чтобы объединиться, втягиваем WADA в новое выяснение отношений?

– Я понимаю непростую ситуацию вокруг РУСАДА, но давайте не будем забывать, что главная цель любой антидопинговой организации – защита интересов чистых спортсменов.

В данный момент я представляю интересы спортсменов, у которых решается судьба. И если я вижу, что права спортсменов нарушаются, я обязана действовать. Привлекать к этому делу СМИ и действовать публично – это была инициатива как раз господина Гануса, а не моя, – сказала Анцелиович.

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