МОК о допуске россиян до Токио-2020 при бане РУСАДА: «По новым правилам этот процесс осуществляется WADA»

В пресс-службе Международного олимпийского комитета ( ) прокомментировали ситуацию с возможным отстранением .

В МОК рассказали, смогут ли российские спортсмены выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. По новому Международному стандарту атлеты той страны, где национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.

«Согласно новым правилам , вступившим в силу в апреле 2018 года, этот процесс осуществляется Всемирным антидопинговым агентством, МОК полностью соблюдает эту процедуру», – заявили в МОК.

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