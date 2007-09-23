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МОК о допуске россиян до Токио-2020 при бане РУСАДА: «По новым правилам этот процесс осуществляется WADA»

Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Олимпиада-2020 Легкая атлетика

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировали ситуацию с возможным отстранением РУСАДА.

В МОК рассказали, смогут ли российские спортсмены выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. По новому Международному стандарту атлеты той страны, где национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.

«Согласно новым правилам WADA, вступившим в силу в апреле 2018 года, этот процесс осуществляется Всемирным антидопинговым агентством, МОК полностью соблюдает эту процедуру», – заявили в МОК.

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Опрос

Допустят ли сборную России до Олимпиады-2020 в Токио?

4833 голосa 27
  • Да, в полном составе и с флагом
    19%
  • Не всю сборную и без флага, как в Пхенчхан
    50%
  • Не допустят никого из сборной
    31%

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