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С начала года РУСАДА проверило на допинг 733 легкоатлетов, чаще всех тесты проходят бегуны и ходоки

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала года протестировало 733 легкоатлетов, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет организации.

За первые семь месяцев 2019 года чаще всего тесты проходили именно легкоатлеты. На втором месте представители тяжелой атлетики (223), на третьем – пловцы (153), следом идут лыжники (139) и биатлонисты (98).

Кроме того, легкоатлеты лидируют по количеству индивидуальных тестирований: по 9 раз проверку проходили бегуны Сергей Дубровский, Владимир Никитин, Валентин Смирнов и Анастасия Шукшина, а также ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.

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