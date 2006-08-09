МОК обсудит с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Токио появление Курильских островов на карте Японии

Международный олимпийский комитет ( ) обсудит с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Токио появление Курильских островов на карте Японии.

На официальном сайте размещена интерактивная карта, которая показывает маршрут движения олимпийского огня по стране. На этой карте острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.

«Мы отсылаем вас к заявлению оргкомитета «Токио-2020», в котором они дают понять, что карта на их веб-сайте является топографической картой этого района. МОК продолжит обсуждение этой темы с оргкомитетом», – сообщили в МОК.

На сайте Олимпиады-2020 Япония присвоила Курилы. Мы спорим из-за них 200 лет